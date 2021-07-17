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محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عدد 3 معارض لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز إيتاي البارود وكفرالدوار وأبوحمص، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين والغرفة التجارية، إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لمواجهة الغلاء ولتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

وأكد المحافظ على استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالاسعار الاقتصادية، مشيرا انه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنية للكيلو بما يقل بنسبة 40% عن مثيلاتها وكذا توفر الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية والملابس بأسعار تقل عن مثيلاتها من 20 إلى 25%، حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين.

وأضاف "آمنة" انه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والجهات لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتوافر الوقود وكافة السلع الغذائية والمستلزمات
كما انه تم التنسيق مع مديرية الامن وكافة الجهات المعنية لتكثيف الحملات على الاسواق والمحال والمخابز لضبط الاسواق وردع المخالفين وضبط الحركة المروية.

مشيرا أن التوسع في افتتاح تلك المعارض سيساهم في القضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن، بالاضافة الى وجود عدد 3118 منفذًا منتشرًا بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول الى المناطق النائية للمساهمة فى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

كان المحافظ تفقد المعارض وأشاد بجودة وأسعار المنتجات ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم ووجه بإستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يوميًا مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، ويتقدم المحافظ بإسمه وبإسم شعب البحيرة وقياداتها للرئيس ولشعب مصر العظيم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وإستمرار مسيرة التنمية والإنجازات.
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح 3 معارض لببع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (صور)

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