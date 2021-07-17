عاجل - سلبية مسحة رباعي الأهلي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة رباعي الفريق المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





وأجرى رباعي الأهلي «الأوليمبي» مسحة إضافية أمس، الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.





ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.





وتغادر بعثة الأهلي المغرب عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، فيما يقضي الرباعي «الأوليمبي» الليلة في المغرب ويطير ظهر غدٍ الأحد إلى اليابان، حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأوليمبي.



