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بحبك لتامر حسني تحتل المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على "يوتيوب"

السبت 17/يوليو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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احتلت أغنية "بحبك" للنجم تامرحسني، المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" على موقع الڤيديوهات"يوتيوب"، وحققت أيضًا نسب مشاهدة عالية تقترب من 5 مليون على نفس الموقع.

أغنية"بحبك" من كلمات الشاعر محمد محسن، ألحان محمد سراج، توزيع توما، مهندس صوت عبد الرحمن شوقي.

جدير بالذكر أن أغنية بحبك ضمن أغاني فيلم تامر حسني، الجديد "مش أنا " والذي حقق إيرادات عالية بسينمات مصر والدول العربية.
بحبك لتامر حسني تحتل المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على يوتيوب

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