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هدية إذا فاز الأهلي بالتوقعاث .. كافيهات المنوفية تستعد لدوري أبطال أفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز

بمجرد أن تكون هناك مباراة كرة قدم مهمة ولا تذاع عبر التليفزيون، يبدأ المشجعون في التفكير لاختيار مكان مناسب لمشاهدتها، وبالتزامن مع نهائي دورى أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ونظيره كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت للمنافسة على لقب بطل دوري ابطال افريقيا، والذى يذاع على إحدى القنوات العربية المشفرة، يحرص المشجع علي اختيار المناسب له من حيث مقر سكنه أو عملك وميزانيتك.

شهد ت كافيهات المنوفية اهتمام كبير من قبل مالليكيها وحرصهم علي راحة المشجع وقال أحد أصحاب الكافيهات أنه في حال الاهلي وفوزه باللقب سوف اعطي المشجع هدية ساعة إذا فوزنا بتوقعه وهو20 من خلال شاشات عرض كبيرة وإضاءة كبيرة وكراسي ومريحة بالإضافة إلى تقديم مشروب مهدئ.

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