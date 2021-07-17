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بايرن ميونيخ يعلن غياب نجم الفريق للإصابة

السبت 17/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت غياب لاعبه الإسباني، مارك روكا، عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وأوضح بايرن ميونخ أن لاعب خط الوسط أُصِيْبَ بتمزق في الكاحل الخارجي للقدم اليسرى أثناء التدريبات، مشيرا إلى أن علاج اللاعب، 24 عاما، لن يتطلب تدخلا جراحيا.

كان روكا انتقل من صفوف اسبانيول برشلونة إلى بايرن في /أكتوبر الماضي، ولم يشارك الموسم الماضي سوى في ست مباريات بالدوري مع النادي البافاري، ودخل التشكيل الأساسي للفريق مرتين فقط.

ويلعب بايرن اليوم أمام كولون في أول مباراة تجريبية تحت قيادة المدير الفني الجديد يوليان ناغلسمان، وسيغيب كل اللاعبين الأساسيين تقريبا عن هذه المباراة.

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