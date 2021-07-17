عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة، اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.



ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ10 في تاريخه.



وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.



فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.







تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا:





تردد قناة beIN SPORTS HD 4:





القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5





القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2





القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2





قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا





الكاميرون: تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.





بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.





تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E،



