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عاجل.. تنبيه هام من حماية المستهلك عند شراء اللحوم

السبت 17/يوليو/2021 - 05:22 م
ايمن حسام حماية المستهلك
ايمن حسام حماية المستهلك
الفجر الاقتصادي
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أكد جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت ، على المواطنين مراعاة عدة قواعد لشراء اللحوم  خلا فترة عيد الأضحي،  على رأسها التأكد من وجود أختام عليها والتي تظهر أنه تم ذبحها تحت رقابة الجهات المختصة و وفقا للأساليب الشرعية، وتم الكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان، إن علي المستهلكين شراء الأضحية واللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها، وتحري الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام الموجودة علي اللحوم مؤكدا أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة للتسهيل علي المواطنين كما توفر اللحوم في المجمعات الأستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية. 

الختم يحدد نوع اللحوم :
وأستطرد حسام الدين أن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمه مؤمنه حتي تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل أمن إلي المستهلك المصري ،حيث يحتوي كل ختم من أختام اللحوم علي تواريخ الذبح وعلي أسم المجزر وحروف تدل علي المحافظة كما تحتوي علي حروف تدل علي نوع الحيوان وهي "بق " للأبقار "جم"للجمال و"جا" للجاموس و"ما" للماعز و"ضا" للحوم الضأن ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر .

الفرق بين ختم اللحوم البلدي والسمتورده :
وأضاف حسام الدين أن الختم الوحيد الذي لم يتغير هو ختم اللحوم المستورده بنفس لونه البنفسجي المميز 
وأعلن  حسام الدين أن الجهاز ممثلا في إدارة ضبط الأسواق سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخري خلال اجازة عيد الأضحي لضبط ايه منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض علي النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانونا.

كيفية تسجيل شكاوي في جهاز حماية المستهلك :
وصرح رئيس الجهاز أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي تلحق أضرارا بصحته وسلامته  من خلال أتخاذ اجراءات إستباقية لتوعيه وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضاره .
وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستقبلون الشكاوي خلال أجازة عيد الأضحي من الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي وتطبيق الواتس اب علي رقم 015777799

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