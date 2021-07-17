"تنظيم داعش والإخوان".. تهديد مشترك لأوروبا (فيديو)

أوروبا ما زالت على خط المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان وداعش.





حذر رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية مؤخرا من تعاظم قوة تنظيم داعش الإرهابي، بالتزامن مع تكثيف التحذيرات بشأن عودة المقاتلين الأجانب من ساحات القتال في الشرق الأوسط، والخوف من حدوث هجمات إرهابية، ردا على الإجراءات الجديدة بقوانين مكافحة الإرهاب، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.



