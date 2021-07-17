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"تنظيم داعش والإخوان".. تهديد مشترك لأوروبا (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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أوروبا ما زالت على خط المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان وداعش.

حذر رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية مؤخرا من تعاظم قوة تنظيم داعش الإرهابي، بالتزامن مع تكثيف التحذيرات بشأن عودة المقاتلين الأجانب من ساحات القتال في الشرق الأوسط، والخوف من حدوث هجمات إرهابية، ردا على الإجراءات الجديدة بقوانين مكافحة الإرهاب، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

المراقبون قالوا إن عودة المقاتلين الأجانب بعد سنوات من القتال في سوريا والعراق يمثل قنبلة موقوتة تهدد أوروبا بالانفجار في أي وقت، حيث يمكن أن يستغلها تنظيم الإخوان، الذي عمل كحلقة وصل في تجنيدهم من داخل المدن الأوروبية سابقا، وسهل سفرهم للقتال في الخارج.

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