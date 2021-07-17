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السبب ماس كهربائي.. حريق في مجلس مدينة دكرنس بالدقهلية

السبت 17/يوليو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نشب حريق في مجلس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية علي إثر ماس كهربائي بالتكييف الخاص بغرفة رئيس المدينة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بنشوب حريق في مجلس مركز ومدينة دكرنس.

وهرعت سيارة إطفاء وقوة من مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد محمد عصفور وقوة مرافقة له للسيطرة علي الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بنافذة غرفة رئيسة محبس المدينة نتيجة ماس في التكييف أدي إلي احتراق خشب النافذة وتم السيطرة علي الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة، وجار حصر التلفيات.

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