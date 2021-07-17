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رفع درجة الاستعدادات بكفرالشيخ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

السبت 17/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من الاستعدادات للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة،وانعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات المتعددة،خلال خلال أيام العيد، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير اسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ،و الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة، وتكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين،وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أي حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

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