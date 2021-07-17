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صلاح عبد الله يدعم النادي الأهلي قبل مباراة اليوم

السبت 17/يوليو/2021 - 06:16 م
مي مرسي
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دعم الفنان صلاح عبد الله النادي الأهلي وذلك قبل مباراته اليوم مع كايزر، وذلك ضمن مباريات نهائي أفريقيا.

وكتب "عبد الله" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: "لإن قلبي بياضُه عَشره على عَشره، بقول للأهلي من قلبي مستني العاشرة مصراوي قبل ما أكون زملكاوي وبيني وبينكُم عِزوه…وأهل…وعِشره".



وتابع "عبد الله" قائلا: "#العاشرة_ياأهلي_بإذن_الله، والزملكاوية اللي زعلانين مني بسبب دعمي لأهلي مسامحهم من قلبي والله رغم التجاوز من البعض في حقي وربنا يهدي الجميع #ولا_للتعصب_الكروي".

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