صلاح عبد الله يدعم النادي الأهلي قبل مباراة اليوم

دعم الفنان صلاح عبد الله النادي الأهلي وذلك قبل مباراته اليوم مع كايزر، وذلك ضمن مباريات نهائي أفريقيا.



وكتب "عبد الله" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: "لإن قلبي بياضُه عَشره على عَشره، بقول للأهلي من قلبي مستني العاشرة مصراوي قبل ما أكون زملكاوي وبيني وبينكُم عِزوه…وأهل…وعِشره".







وتابع "عبد الله" قائلا: "#العاشرة_ياأهلي_بإذن_الله، والزملكاوية اللي زعلانين مني بسبب دعمي لأهلي مسامحهم من قلبي والله رغم التجاوز من البعض في حقي وربنا يهدي الجميع #ولا_للتعصب_الكروي".