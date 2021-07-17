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أستاذ مخ وأعصاب تكشف عن علامات تُشير لإصابة الطفل بضمور العضلات (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ المخ والاعصاب بكلية طب القصر العيني، إن هناك أنواع كثيرة من ضمور العضلات أخطرها ضمور العضلات الشوكي، وهو الذي ينتج عن طفرة جينية في جين SMN، موضحة أن 1 من كل 50 شخص قد توجد لدية هذه الطفرة الجينية، وحال تصادف زواج اثنين لديهم هذه الطفرة الجينية ينتج طفل من كل 10 آلاف طفل مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وأضافت سالمة مرزوق، خلال حوارها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم السبت، أن فرصة الإصابة بهذا المرض تكون أعلى في حال زواج الأقارب، وقد تحدث في زواج غير الأقارب، مشددة على ضرورة إجراء تحاليل معينة قبل الزواج، منوهة بأن تشخيص مشاكل العضلات يتأخر كثيرًا؛ نتيجة أن كثير من الأهل يترددوا في التوجه للطفل لعمل فحص أعصاب وعضلات، وقد يتوجهوا لطبيب أطفال أو يعتقدوا أنه ضعيف أو يحتاج لتغذية أكثر.

وتابعت أستاذ المخ والاعصاب بكلية طب القصر العيني، أن مرض ضمور العضلات الشوكي 4 أنواع من بينها نوع يولد الطفل به ويكون الطفل المصاب به حركته قليلة ويكون يعاني من صعوبة في التنفس والبكاء والرضاعة، والنوع الثاني يصيب الأطفال الطبيعيين بعمر شهور بعد فترة ويبدأ جسم الطفل يرتخي، بينما النوع الثالث والرابع قد يصيب الطفل حتى 18 عام، مشددة على ضرورة أن تحرص الأم على عمل إشاعات ورسم أعصاب للطفل حال ظهور علامات معينة عليه مثل وقوع الطفل أكثر من المطلوب، أو يواجه صعوبة في صعود وهبوط السلم أو صعوبة في التقلب على السرير، وفي الأطفال الصغار يكون هناك مشكلة في الرضاعة، وحال اكتشاف تأثير في العضلات يتم عمل فحص جيني لمعرفة نسبة العضلات المتأثرة.

 

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