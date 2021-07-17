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كيفية اختيار الأضحية الصحية والخالية من الأمراض (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 06:25 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور نبيل ياسين، أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية بكلية طب البيطري جامعة القاهرة، إن الأضحية تُعد من شعائر الإسلام كما قال الله تعالى في سورة الكوثر "فصلي لربك وأنحر"، وهي ما يذبحه المسلم من البقر والغنم والإبل في أيام النحر تقربًا إلى الله، مشيرًا إلى أن هناك عدة شروط يجب توافرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، وأن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصحّ التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الأضحية يجب أن تبلغ السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تُكمل الخمس سنوات فصاعد، والأبقار يشترط أن تُكمل سنتين فصاعد، في حين أن الماعز يجب أن تُكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية، أن الأضحية لا بد وأن تكون سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

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