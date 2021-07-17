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غلق جزارتين بدمنهور بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء

السبت 17/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أُغلق قبل قليل، جزارتين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة صاحب أحد الجزارتين ونقله للمستشفي العام.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أصحاب جزارتين وعدد من العاملين، والانتقال والفحص تبين إصابة صاحب أحد محال الجزارة بجرح بالكتف وتم نقلة متأثرًا بإصابته إلي مستشفي دمنهور العام، كما تم إغلاق الجزارتين وإزالة الشوادر المعلقة أمامهم.

وبسؤال أحد شهود العيان، أكد أن المشاجرة حدثت بين أصحاب جزارتي "ف" و"ط" بمدينة دمنهور، وبدأت عندما قام أحد العاملين بجزارة "ف" بالذهاب إلي الجزارة "ط" ومطالبة أحد العاملين بها بمبالغ مالية لديه، فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام صاحب جزارة "ط" بضرب عامل جزارة "ف"، وعلي إثر ذلك قام صاحب جزارة "ف" بجمع العمال والذهاب للجزارة "ط" للمشاجرة معهم بالأسلحة البيضاء، وتسبب ذلك في إصابة صاحب جزارة "ط" بجرح في الكتف، وتم نقله للمستشفي العام لسرعة إسعافه.

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