برلماني: "حياة كريمة" هو مشروع القرن الـ21.. ويغير حياة 58 مليون مصري

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم يتابعون مبادرة حياة كريمة منذ فترة، وهناك مجهودًا كبيرًا بها، مؤكدًا أن مشروع "حياة كريمة" هو مشروع القرن الـ21، موضحًا أنه يهتم بأهداف التنمية المستدامة.



وأشار "فتحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن المشروع يستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن مصري، لافتًا إلى أن ميزانية المشروع ما يقرب من 700 مليار جنيه مصري، وتستهدف 4584 قرية، معلقًا: "شباب مصر هم من قاموا بهذا العمل العظيم".



وكشف عن أن التنسيقية لها دور اجتماعي وسكن كريم في مشروع "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنهم لديهم مبادرة "كلنا بنساعد" لمساعدة الدولة والمواطن المصري والطلاب، مضيفًا: "نتابع المشكلات وحلها، بالإضافة إلى الدور التوعوي، ونعمل مع صندوق ومكافحة علاج الإدمان".

