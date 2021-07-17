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سبب غياب صفقة برشلونة الجديدة عن مران اليوم

السبت 17/يوليو/2021 - 06:29 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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أجرى نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت خامس وآخر تدريب في الأسبوع الأول استعداداً للموسم الجديد، ولن يعود للتدريب حتى الإثنين المقبل.

وتدرب اللاعبون المتاحون في الفريق الأول بجانب بعض التدعيمات من الفريق الرديف على ملاعب مدينة جوان غامبر الرياضية، مع اجراء تدريبات بدنية بالكرة في ظل درجة حرارة شديدة.

وشوهد النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو يتدرب على أرضية الملعب، بينما تدرب المهاجم الواعد أنسو فاتي في صالة الألعاب عقب تعافيهما من الإصابة.

وغاب عن التدريب اللاعب الجديد قيس رويز عطيل الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد في الاختبارات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد التي أجريت للفريق ويخضع للحجر الصحي في منزله.

وبعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات الأحد، سيعود الفريق الكتالوني للتدريبات يوم الاثنين في منشآت (سانت جوان ديسبي) لبدء الأسبوع الثاني من الإعداد للموسم المقبل (2021-22)، والذي سيخوض فيه أول مباراتين وديتين أمام خيماناستيك تاراغونا في 21 من الشهر الجاري، ثم ضد جيرونا بعدها بثلاثة أيام.

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قيس رويز رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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