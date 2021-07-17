أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض اسبوعي لها منذ مايو

ارتفعت أسعار النفط أمس، لكنها لا تزال عند أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أيار (مايو) على الأقل، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف السوق.



وزاد خام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 73.84 دولار للبرميل، لكنه تراجع 2.3 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أيار (مايو).



وصعد الخام الأمريكي تسليم آب (أغسطس) 42 سنتا أو 0.6 إلى 72.07 دولار للبرميل، لكنه انخفض 3.4 في المائة هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ نيسان (أبريل).

وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة "أوبك +"، دون اتفاق هذا الشهر بعد تباين الآراء حول تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد نيسان (أبريل) 2022.