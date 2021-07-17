أول تعليق من نوال الزغبي عقب مرورها بأزمة صحية

طمأنت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها حول حالتها الصحية وذلك عقب خروجها من المستشفى اليوم.



وكتبت "الزغبي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدالله صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".



وكانت الفنانة نوال الزغبي، قد شعر بتعب شديد أمس وذلك قبل أحد الحفلات بسوريا،وكانت من المقرر أن تدخل المستشفى ولكن رفضت ذلك احتراما للجمهور الذي كان ينتظرها.



ونقلت "الزغبي" إلى أحد مستشفيات لبنان عقب انتهاء الحفل حيث عادت إلى لبنان.