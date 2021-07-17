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الأهلي يتوجه إلى ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 06:41 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامته بالدار البيضاء في المغرب متوجهًا إلى المركب الرياضي محمد الخامس وذلك استعدادًا لملاقاة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره كايز تشيفز بطل جنوب إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي فندق الإقامة قبل ساعتين ونصف من انطلاق المباراة حيث تستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس نحو20 دقيقة.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

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