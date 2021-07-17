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التموين: توفير كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة 20% (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة وضعت خطة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتم طرح كمية كبيرة من اللحوم تقدر بـ 8 آلاف ذبيحة سوداني ذات جودة عالية بـ 85 جنيه للكيلو، و10 آلاف ذبيحة ضأني سوداني مبرد بـ 95 جنيه، ولحوم ضأني بلدي بسعر 125 جنيه، ولحوم برازيلي بسعر 65 جنيه، ودواجن بـ 37 جنيه.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم ضخ 10 آلاف رأس خراف حية بسعر 65 جنيه من خلال 39 شادر على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن كافة السلع متوفرة بجميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وهي مفتوحة خلال أيام العيد لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة 20%.

وتابعت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك توجيهات من وزير التموين بعدم زيادة أسعار السلع عن العام الماضي، موضحًا أن جميع البدالين وفروع جمعيتي مفتوحة خلال فترة إجازة العيد لصرف المقررات التموينية، مشددًا على أن هناك حملات مكثفة على مدار الساعة لضبط أي لحوم مجهولة المصدر أو مذبوحة خارج السلخانة، وتم ضبط 39 طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية، وضبط 5 طن دواجن مذبوحة بدون إشراف بيطري بالإسماعيلية.

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