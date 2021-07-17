أحمد فهمي يدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي أفريقيا

دعم المطرب أحمد فهمي النادي الأهلي، قبل مباراته اليوم مع كايزر، والتي تعد من ضمن مباريات نهائي أفريقيا.



وكتب "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏من تالته شمال.. بنهز جبال..وبأعلى صوت دايمًا بنشجع الأبطال.. فريق كبير.. فريق عظيم.. اديلوا عمري وبرضه قليل #أفريقيا_يا_أهلي"





وينتظر جماهير الأهلي اليوم، لقاءه مع كايزر في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا والمقامة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.