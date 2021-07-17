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أحمد فهمي يدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي أفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دعم المطرب أحمد فهمي النادي الأهلي، قبل مباراته اليوم مع كايزر، والتي تعد من ضمن مباريات نهائي أفريقيا.

وكتب "فهمي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏من تالته شمال.. بنهز جبال..وبأعلى صوت دايمًا بنشجع الأبطال.. فريق كبير.. فريق عظيم.. اديلوا عمري وبرضه قليل #أفريقيا_يا_أهلي"


وينتظر جماهير الأهلي اليوم، لقاءه مع كايزر في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا والمقامة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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