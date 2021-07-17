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شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

السبت 17/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأمطار حاليا شديدة وغزيرة في إثيوبيا وهذا متوقع في هذا الوقت من كل عام خاصة في شهر يوليو وأغسطس.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إيراد النيل الأزرق في الأسابيع الماضية كان طبيعيًا، ولكنه انخفض حاليا إلى 25 %.

وأضاف أن كمية الأمطار التي تهطل على إثيوبيا 200 مليون متر مكعب من المياه، كانت تصل كلها إلى سد الروصيرص، ولكن الآن تمر منها 50 مليون متر مكعب بينما تحجز بحيرة سد النهضة 150 مليون متر مكعب.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل ولكنه لن يكون مثل نقص العام الماضي.

ونوه بأن التدخل الدولي في مفاوضات سد النهضة من شأنه أن يزيد الضغط على أديس أبابا والتي لن تجد مفرًا من الرضوخ للضغوط الدولية عليها من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

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