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الري: حريق بمبنى المطابع التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة بالهرم

السبت 17/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد حريق نشب بمنى المطابع التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة والواقع بحي الهرم وذلك صباح اليوم.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، وتم السيطرة عليه مؤكدًا أنه جاري عمل التحقيقات بمعرفة البحث الجنائي.

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