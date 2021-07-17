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مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء اصطدام قطارين للشحن في منطقة أمور بروسيا

السبت 17/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أفادت مديرية التحقيق في الشرق الأقصى الروسي، اليوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين؛ جراء اصطدام قطارين للشحن في منطقة أمور.
 
وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث وقع على بعد 51 كيلومترا من محطة "فيرخنى أولاك" في قسم "أولاك-إلجا" من السكة الحديد، وأسفر أيضا عن خروج 96 عربة عن مسارها.
 
وأوضحت أنه تم فتح دعوى جنائية ،وفق مادة "انتهاك قواعد السلامة وأمان المرور وعمليات النقل"، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

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