مصطفى خاطر يهنئ محمد أنور بأولى تجاربه الغنائية

هنأ الفنان مصطفى خاطر الفنان محمد أنور، بأولى تجاربه الغنائية والتي تحمل اسم "انتو كلكو كده"، حيث جمعته بالمطربة يسرا الجندي.



وكتب "خاطر" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: "مبروك محمد أنور ويسرا الأغنيه تحفه 😍😂".



وتعد أغنية "انتو كلكو كده" هي التجربة الغنائية الأولى لـ محمد أنور، وهي من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل «إسعاف يونس»، بطولة كل من سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.



