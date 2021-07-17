تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس عيد الأضحى



كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن القاهرة سجلت في الظل اليوم وأمس 39 درجة، وفي الشمس تخطت الـ 40.



وتابع: "نتوقع أن تصل درجة الحرارة في الظل خلال أيام عيد الأضحى إلى 37 درجة في القاهرة، وإلى 30 لـ 32 درجة في السواجل الشمالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة".



وأضاف: "أعلى درجة حرارة في العيد في جنوب الصعيد، فتكون من 41 إلى 44 درجة، ونسب الرطوبة لا تتخطى 30%، والأجواء تكون أفضل كلما اقتربنا من الشوطئ في المناطق الساحلية".