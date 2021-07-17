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معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 06:59 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز اليوم

ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتستمتعون بمباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم وقناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق المصري علي محمد علي.


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