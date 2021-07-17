موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنظيره نوريتش سيتي، في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ليفربول، ونظيره نورويتش سيتي، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.





ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.





وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 69 نقطة، بينما نجح نورويتش سيتي في التأهل إلى البريميرليج، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب تشامبيونشيب، برصيد 97 نقطة.



