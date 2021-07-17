Advertisements

موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

السبت 17/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنظيره نوريتش سيتي، في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي ليفربول، ونظيره نورويتش سيتي، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 69 نقطة، بينما نجح نورويتش سيتي في التأهل إلى البريميرليج، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب تشامبيونشيب، برصيد 97 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كره القدم الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 19 ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ نصف ساعة

سانتو يصدم نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 20 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 5 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سبب غياب صفقة برشلونة الجديدة عن مران اليوم

منذ ساعة و نصف

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز اليوم السبت

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر سبتمبر

مانشستر سيتي يخسر أمام نوريتش سيتي 2-3 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. كلوب في مواجهة مورينيو

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس 15-2-2020ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجيلزي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

06:46 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس