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بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن الشهادات الدولية

السبت 17/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت الوزارة اجتماعًا مع الزملاء بوزارة التعليم العالي لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالشهادات الدولية، حيث أنه تم الاتفاق على الشكل النهائي لعمل super matching والخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية كإجراء استثنائي لطلبة جريد 12 هذا العام والعام القادم فقط.

وقد أكدت الوزارة أنه يحق للطالب الاختيار في عمل super matching بأعلى الدرجات التي حصل عليها من بين الامتحانات التي اجتازها (SAT I) ( SAT II) (EST II) (EST I) (ACT I) (ACT II)، مشيرًا إلى أنه من حق الطالب أيضًا (إذا رغب) في عمل super matching في مادة اللغة الإنجليزية بفرعيها reading & writing من بين امتحانات ACT & SAT.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم الموافقة على قبول امتحان الـ SAT من داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى 1522021 وللطلاب من خارج جمهورية مصر العربية حتى 1582021، بشرط تقديم ما يثبت إقامتهم الشرعية بالخارج، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على قبول امتحان الـ(ACT) حتى 1582021 أو لحين صدور تعليمات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لما يثار حول مادة الـ science في امتحان الـ ACT فقد تم الاتفاق على ما يلى:ـ

ـ يجوز قبول الطالب بالكليات الأدبية بدون إضافة مادة الـ science والاكتفاء بمادتي English & math وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد.

ـ يجوز للطلاب الالتحاق بالكليات العملية دون كليات الطب بشرط أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science في امتحان ACT I أو ACT II.

ـ يجوز للطالب الالتحاق بكليات الطب بعد أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science في امتحان (ACT II).

- فيما يتعلق بعدم دراسة مادة الـ math في G12 بشهادة البكالوريا الفرنسية فقد أفاد السادة ممثلو المجلس الأعلى للجامعات بأنه لا يوجد مادة رياضيات منفصلة بتلك الشهادة وأن المحتوى الدراسي لمادة الرياضيات يتم دراسته بمواد (chemistry ،physics، biology)، وقد طلب ممثلو المجلس الأعلى للجامعات إرسال المحتوى العلمي لتلك المواد لعرضها على مستشار مادة الرياضيات بالوزارة لدراسة مدى تضمينها لمادة الرياضيات (1) حتى يمكن احتسابها ضمن المواد المؤهلة لكليات الطب.

حضر الاجتماع الأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والأستاذة ايمان صبري مدير عام التعليم الخاص، والأستاذ محمد هاشم مدير التعليم الدولى بالإدارة العامة للامتحانات، والأستاذ سيد الصافورى مدير عام مكتب التنسيق، والأستاذ حسين زغلول مدير الشهادات الأجنبية، والأستاذ محمد عامر ممثل مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، والأستاذة شيماء محمد عبد الحليم شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.

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