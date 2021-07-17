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رئيس ماعت للسلام: أبي أحمد استطاع خداع الشعب الإثيوبي والعالم أجمع (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة رصدت كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في إقليم التيجراي، وهناك مفارقات كثيرة تحدث، فأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا والحكومة الإثيوبية يحاولوا أن يرسم صورة أنهم صناع السلام وأنهم يراعوا حقوق الجيران ولا يعتدوا على أحد، وأن أبي أحمد، منذ توليه مهام منصبه فتح السجون وأخرج الناس من المعتقلات ونجح في خداع الشعب الإثيوبي والعالم أجمع.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن هناك تهجير وقتل وعنف واعتقال وحصار للمعارضين الإثيوبيين من الأورومو.

وتابع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن ما حدث بإقليم التيجراي دفع المجتمع الدولي والولايات المتحدة لانتقاد أبي أحمد.
 

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