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هتخرج منه زايد 6 كيلو.. خبير تغذية يوجه نصائح للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير التغذية العلاجية، إن مع قدوم عيد الأضحى يتناول المواطنين كميات كبيرة من السعرات والدهون عن طريق "الفتة"، واللحمة الضاني، محذرًا من عدم مقاومة تناول الوجبات السمينة في عيد الأضحى.

وتابع "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت: "اللي مش هيهتم بكميات السعرات اللي داخلة جسمه، هيخرج من العيد زايد 5 أو 6 كيلو".

وحذر من الإفراط في تناول الفتة واللحم الضاني وبعدها أكل الحلوى أو رقائق البطاطس، موضحًا أن أفضل طريقة للحفاظ على الصحة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، هو تناول كمية كافية من المياه، وإبقاء جسمك رطبًا بتناول كمية كافية من المياه طوال النهار، لأن ذلك سيحافظ على مستويات الطاقة.


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