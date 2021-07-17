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خبير بالمركز المصري للفكر: "تطوير الريف" يوفر فرص عمل ويقضي على هجرة الشباب للمدن (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد مرعي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مبادرة حياة كريمة تغير حياة 58 مليون مصري بشكل فعلي من خلال الاهتمام بخدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

وأضاف "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع حياة كريمة قائم على الشراكة بين الحكومة ممثلة في نحو 20 وزارة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وأكد أن المبادرة تحسن المعيشة في الأماكن التي تشملها، ولكن الدولة تنفذ مشروعات مختلفة من شأنها أن توفر فرص عمل تغني الشباب عن الهجرة إلى الحضر أو حتى اضطراره للهجرة غير الشرعية.

وأوضح الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المواطن في القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة جعلت المواطن يشعر بوقوف الدولة معه.

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