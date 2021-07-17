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نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين خلال عيد الأضحى

السبت 17/يوليو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مشددًا على ضرورة تناول المياه بكثرة، وعدم السفر باكر، وعدم الجلوس في الأمان المزدحمة.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "نزود معدلات شرب المياه، ومنحاولش نسافر بدري في الطريق السريع والطرق الزراعية بسبب الشبورة، نبدأ نسافر من الساعة 10، ومنقعدش في أماكن زحمة ومغلقة".

وكشف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن القاهرة سجلت في الظل اليوم وأمس 39 درجة، وفي الشمس تخطت الـ 40.

وتابع: "نتوقع أن تصل درجة الحرارة في الظل خلال أيام عيد الأضحى إلى 37 درجة في القاهرة، وإلى 30 لـ 32 درجة في السواجل الشمالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة".

وأضاف: "أعلى درجة حرارة في العيد في جنوب الصعيد، فتكون من 41 إلى 44 درجة، ونسب الرطوبة لا تتخطى 30%، والأجواء تكون أفضل كلما اقتربنا من الشوطئ في المناطق الساحلية".

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