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عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره كايز تشيفز بطل جنوب إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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