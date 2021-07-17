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بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأحد

السبت 17/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 18 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وكانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تبدأ من الجمعة الموافق 16 يوليو وحتى الإثنين الموافق 19 يوليو.
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأحد
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأحد
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأحد
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأحد

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