وزارة التخطيط الأردنية: المنحة الأمريكية تدعم مختلف المشاريع التنموية

تسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية السنوية للعام الحالي البالغة قيمتها 600 مليون دولار.



وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن هذه الدفعة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة الأردنية لبدء التعافي الاقتصادي.



وتأتي هذه الدفعة من إجمالي المنحة الأمريكية المقدمة للأردن للعام 2021 والتي تبلغ قيمتها 845 مليون دولار.