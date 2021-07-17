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مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ حياة شاب أصيب بانسداد شبه كامل وجلطة بالصمام الأورطي

السبت 17/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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صرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي، نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٣٤ عامًا، حضر إلى المستشفي محولا من مركز القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة وهو بحالة سيئة للغاية، ويعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة اعتلال فى وظيفة الصمام الاورطى الصناعى للقلب لوجود جلطة كبيرة بالقلب أدت إلى انسداد شبه كامل للصمام الاورطى مما يتعارض مع الحياة، مضيفًا أنه تم إنقاذ حياة المريض بعد إجراء جراحة عاجلة له استمرت لمده ٦ساعات داخل غرفة العمليات.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن خطورة الحالة كانت نتيجة فشل فى عمل صمام قلب صناعى أورطى ميكانيكى كان قد تم تركيبه للمريض منذ ٤ سنوات، وتلك النوعية من العمليات الجراحية تحتاج إلى جهد كبير ووقتًا طويلًا ويعد عامل الوقت والتدخل الجراحي السريع أحد أهم العوامل التي ساعدت علي إنقاذ حياة هذا الشاب.

وذكر الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أن المراكز المتخصصة تقوم بتحويل الحالات العالية الخطورة لقسم جراحة القلب والصدر والذي يعد مركزًا متميزًا قادرًا علي التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الخطيرة والدقيقة في هذا التخصص، وذلك لما يمتلكه من كوادر طبية متميزة ذات مهارة عالية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم نقل المريض علي الفور إلى غرفة العمليات بقسم جراحة القلب والصدر، حيث تبين وجود جلطة كبيرة على الصمام الصناعى، وتم تغيير الصمام بنجاح وخروج المريض إلى رعاية ما بعد القلب المفتوح لمتابعته وبفضل الله وعنايته الحالة العامة للمريض مستقرة حتى الآن.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة القلب والصدر الدكتور خالد عبد العال أستاذ بالقسم، الدكتور عبد الحميد هريدى، الدكتورة آلاء محمود، الدكتور أحمد عاطف مدرسين مساعدين، الدكتور محمد عمر راغب معيد، والأطباء المقيمين طبيب عمرو الشرقاوى، الطبيب مصطفى سيد، ومن قسم التخدير الأستاذ الدكتور عبد الهادى حلمى أستاذ بالقسم، الدكتور اسامة الحويج مدرس، الدكتور إسلام العسيرى مدرس مساعد، الدكتور أحمد عزمى معيد، إلى جانب فريق التمريض بعمليات قسم القلب والصدر.

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