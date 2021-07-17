"مياه قنا" تطلق حملة لقياس مدى رضا المواطنين لمشروع انحدار الصرف الصحي (صور)



وأكدت الدكتورة فاطمة محمد، مسئول المشاركة المجتمعية بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن هذا المشروع من ضمن عدة مشروعات تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لخدمة القري الأكثر احتياجا، ويحرص مكون المشاركة المجتمعية إلى السماع شكاوى المواطنين وتسجيل توصياتهم لتحسين الخدمات المقدمة ووصول الخدمات لكل فئات المجتمع وهذا هو الدور الأصيل لمكون المشاركة المجتمعية.



وأضافت الدكتورة داليا إبراهيم، خبير المشاركة المجتمعية، أن هذا المشروع يلحقه مشروع خط طرد ومشروع محطة رفع لتوصيل الصرف الصحي لقرية الشقيفى بالكامل والتخفيف على عاتق المواطن من تكلفة كسح طرنشات الصرف بشكل شهري يصل إلى ٥٠٠ جنيها.



وتابعت، أن هذا العمل يتم بالتوازي له حملات رفع وعي للمواطنين وحملات طرق أبواب لتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعائد الاجتماعي والبيئي منه على كل أفراد المجتمع وان من حق كل مواطن التعبير عن راية من خلال عده آليات للتواصل منها وجود صندوق لتلقي الشكاوى بالموقع والخط الساخن لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بقنا كذلك مكتب خدمه المواطنين بالمحافظة واللقاءات المفتوحة الذي يقوم بتنفيذها السيد المحافظ بشكل دوري مع المواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.



أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملة لقياس مدى رضا المواطنين بقرية الشقيفي، في ابوتشت، عن مشروع شبكات انحدار الصرف الصحي المنفذ تحت رعاية محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، وهو أحد مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر الذي ينفذ بإشراف من وزارة التنمية المحلية.