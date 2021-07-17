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سانتو يصدم نجم ريال مدريد

السبت 17/يوليو/2021 - 07:30 م
سانتو
سانتو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية إيطالية أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي حسم مصير نجم الفريق المعار الويلزي جاريث بيل في الموسم المقب.

وأكدت صحيفة ستاندرد البريطانية البرتغالي نونو سانتو أغلق الباب أمام عودة جاريث بيل الذي لعب في الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وقال سانتو في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية :" لن يكون جاريث بيل جزءًا من خططنا الموسم المقبل". 

وعلى جانب آخر، وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو بأن جاريث بيل ينتظر أن يحسم ريال مدريد مصيره بشكل نهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل.

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