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الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

السبت 17/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري بضم صفقة من العيار الثقيل.

الزمالك يقترب من ضم كريم العراقي

كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء بصدد إنهاء صفقة كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي.

وأوضح المصدر أن اللاعب الدولي لمنتخب مصر الأولمبي أبلغ مسؤولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالموافقة على الانتقال لنادي الزمالك نهاية الموسم الجاري.

وتابع المصدر أنه من المنتظر وصول العرض الرسمي لنادي المصري البورسعيدي لإتمام صفقة انتقال كريم العراقي إلى الزمالك في الموسم الجديد.

وكان كريم العراقي من ضمن الصفقات التي رغب مسؤولو الأهلي في ضمها في وقت سابق، ولكن فشلت المفاوضات بين القلعة الحمراء و مسؤولي النادي المصري البورسعيدي.

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الكلمات المفتاحية

كريم العراقي المصري الزمالك الأهلي

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