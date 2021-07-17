محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة لأهالي وضيوف المحافظة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه كان في زيارة للشاطئ المجاني "بمنطقة المندرة"، وهذه هي الزيارة الرابعة له، موضحًا أن الشاطئ المجاني لأهالي الإسكندرية البسطاء، وضيوف الإسكندرية.



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على مدار الـ20 عامًا الماضية لم يكن هناك شاطئ مجاني، وكان أصحاب الشواطئ يبالغون في الأسعار، مما أدى إلى حرمان بعض أهالي الإسكندرية وضيوفها من الشواطئ، معلقًا: "كان المواطن بيحتاج 300 أو 400 جنيه عشان يقدريدخل شاطئ ويدفع بقاشيش للعاملين فيه".



وأكد أن جميع تكلفة شاطئ المندرة المجاني على المحافظة، موضحًا أنه تم توفير الشمسيات والكراسي والحمامات وحتى الكمامات بالشاطئ على حساب المحافظة، وأن الدخول مجانًا بالكامل من 8 صباحًا حتى موعد الغروب.

