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اسعار المواشي في المملكة العربية السعودية

السبت 17/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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كل سنة وفي نفس التوقيت من أيام موسم عيد الأضحى تتجدد الحركة الاقتصادية للمواشي التي تكتظ من مورديها بمختلف الأماكن سواءً من داخل المدن أو من خارجها، وذلك نظير الطلب المتزايد عليها من المتسوقين الراغبين في الحصول على الأضحية .

وفي حائل تزدحم بكثافة عالية أسواق الماشية مع اقتراب عيد الأضحى من المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء الأضحية الذين يحرصون على انتقاء أفضل الأضاحي المجزئة شرعاً والخالية من العيوب الشرعية من الأمراض والهزال، ومن العرج والعور والعمى والكسور وقطع الأذن، وذلك لحرصهم على إحياءً شعيرة من شعائر الإسلام على أتم وأكمل وجه.

ويتراوح متوسط أسعار الأضاحي ما بين (1200 ريال وحتى 1900 ريال ) للأضحية من الأغنام البلدي ( النجدي و النعيمي ) , وذلك بحسب حجم الأضحية وكمية الطلب والمعروض ، حيث يزداد الطلب على الأضاحي في أعلى حركة شرائية له مع اقتراب موسم العيد نظير الحصول عليها قبل يوم العيد .

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