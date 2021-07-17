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محافظ الإسكندرية: دخول "7 شواطئ بـ 5 جنيه للفرد"

السبت 17/يوليو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك 7 شواطئ على كورنيش الإسكندرية سعر الفرد 5 جنيه بدون باعة جائلين وبدون "بقاشيش".

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "رويترز كانت تصور الشاطئ المجاني اليوم، قاموا بعمل ممشى لذوي الهمم بالشاطئ"، لافتًا إلى أنهم قاموا بتدشين تطبيق لحجز الشواطئ باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح أن نسبة إشغال الشواطئ 70% مثلما أمر رئيس الوزراء، وبين كل شمسية والأخرى 4 أمتار، معلنًا عن مكافآت في نهاية المصيف للعاملين بالشواطئ لالتزامهم.

ولفت إلى أنه تم فصل أحد العاملين بسبب تلقي بلاغًا من أحد المواطنين يؤكد أنه طلب "بقاشيش"، معلقًا: "دي شواطئ لأهالينا البسطاء"، متابعًا: "الناس زي النمل على كورنيش الإسكندرية، لأنهم كانوا محرومين منه"، منوهًا بأن شاطئ 6 أكتوبر ما زال مغلقًا.

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