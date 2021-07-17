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إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا

السبت 17/يوليو/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات في نيوزيلندا حالة الطوارئ في مناطق عدة من الجزيرة الجنوبية بسبب الفيضانات، حسب وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وقالت محطة RNZ الإذاعية إن نحو 900 من السكان تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وذلك بعد أن تجاوز منسوب المياه مؤشر سنة 1988 القياسي.

وذكرت المحطة أن شخصا واحدا تم إنقاذه بواسطة المروحية، غمرت مركبته مياه النهر.

وقامت السلطات بإرسال عسكريين إلى المناطق المنكوبة لإغاثة سكانها.

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