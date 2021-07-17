وصول طائرة عسكرية فرنسية مزودة بالأوكسجين إلى تونس

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن وصول طائرة عسكرية فرنسية إلى البلاد محملة بالأوكسجين، دعما لتونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت الرئاسة على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأوكسجين حطت صباح اليوم السبت بمطار قرطاج الدولي، وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كورونا"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





وأضافت أن "هذا الدعم يعكس متانة علاقات الصداقة بين تونس وفرنسا والحرص المشترك على تعزيزها ومزيد ترسيخ قيم التضامن والتعاون لا سيما في مثل هذا الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا".





وأعربت الرئاسة عن "شكرها وعميق تقديرها للجمهورية الفرنسية على هذه المبادرة النبيلة".



