أحمد الرافعي يكشف عن أهم صفة يجب توافرها في الممثل

قال أحمد الرافعي، الفنان والمخرج المسرحي وأحد أبطال مسلسل "الاختيار" و"اللي ملوش كبير"، إنه تخرج من معهد فنون مسرحية عام 2009 وكان ترتيبه الثاني على الدفعة، وكان تامر الكاشف الأول على الدفعة، وتم تعيينه بموجب قرار من مجلس الوزراء بالمسرح القومي ثم بعد الدراسات العليا في الإخراج المسرحي عمل في الإخراج وحتى الآن في المسرح.



وأضاف “الرافعي”، خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مسرح الدولة هي السابقة على انتشار الفيديو، لافتًا إلى أنه أثناء دراسته بالمعهد رأي أن الدراس يجب أن يتوافر لديه مجموعة من الدراسات ووجدها في معهد الدراسات الإسلامية والرواق الأزهر، لافتًا إلى أن المخرج لا بد أن يكون متمكن في اللغة.



وأوضح الفنان والمخرج المسرحي، أنه يتذكر لبشارة واكيم الذي أكد أن الفنان يجب أن يكون لديه لغة منضبطة لذا حفظ القرآن الكريم، منوهًا بأن مشاركته في مسلسل “الاختيار” تم بالصدفة، مضيفًا: "رتب لى وأنا معملتش حاجة"، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يخطط لأي شيء.





