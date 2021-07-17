في 17 يوليو (تموز) من عام 1996، تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع النجم البرازيلي، رونالدو نازاريو، وأتم الصفقة اثناء مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أتلانتا، ليبدأ بعدها رحلة نثر سحره في الملاعب الإسبانية، وهو الحدث الذي يمر عليه اليوم السبت 25 عاماً.



وكان المدير الرياضي للفريق الكتالوني وقتها هو، جوان غاسبارت، وأسندت له إدارة الفريق مهمة إتمام الصفقة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي نجح فيه، لينضم بعدها اللاعب إلى صفوف البرسا، تحت قيادة المدير الفني للفريق وقتها، بوبي روبسون.



وتم تقديم رونالدو في أغسطس(آب) 1996، بعد انتهاء منافسات منتخب بلاده في الأولمبياد، بعد إتمام إجراءات انتقاله قادما من أيندهوفن الهولندي، والذي قد معه مستويات مذهلة جذبت له أنظار الكبار.



وبالرغم من خوضه لموسم واحد في برشلونة، إلا أنه كان من أبرز لاعبي الفريق وأحرز 47 هدفاً في 49 مباراة، وصنع 9 آخرين، ونجح في الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني، وحصل وقتها على الحذاء الذهبي المخصص لأفضل هدافي "القارة العجوز".



وعلى صعيد البطولات، حقق اللاعب مع البرسا كأس الملعب وكأس السوبر الإسباني وكأس الكؤوس الأوروبية، قبل أن ينتقل في صيف عام 1997 إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 24 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.



وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي كان يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عامي 1996 و1997، وحصل على الكرة الذهبية في 1997، بينما اكتفى بالمركز الثاني في العام الذي سبقه، ليترك أثراً كبيراً في فترة قصيرة للغاية ضمن صفوف الفريق الكاتالوني.