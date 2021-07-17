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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقناة الناقلة
السبت 17/يوليو/2021 - 08:00 م
الفجر الرياضي
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يترقب عشاق نادي الزمالك مواجهته المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز والتي يصطدم بها مع نظيره غزل المحلة.
وتقام المباراة بين الفريقين يوم 3 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.
وتذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة.
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