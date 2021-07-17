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عاجل - تشكيل كايزر تشيفز الرسمي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الإنجليزي سيتوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي المصري بعد قليل في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء تشكيل كايزر تشيفز كالتالي :-

حراسة المرمى: دانيال أكبي

خط الدفاع: مافيليلي رامالوي – ماتوهو إريك – دانيال كاردوسو - باركر برنارد

خط الوسط: فروسلر رييف – نكجوبو نكسوجيفلي – بلوم ناجبولو – ويلارد كاتساندي

خط الهجوم: ماشاياني هابي – سمير نوركوفيتش

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