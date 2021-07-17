مصر تضمن مكانا فى نهائى بطولة السليمانية الدولية لناشئى وناشئات التنس

ضمنت مصر مكانا فى نهائى بطولة السليمانية الدولية لناشئى وناشئات التنس المقامة حاليا بملاعب نادى السليمانية تحت اشراف الاتحادين الدولى والمصرى للتنس بمشاركة 15 دولة من مختلف انحاء العالم .

وبلغ المربع الذهبى لمنافسات فردى الناشئات والذى سيقام غدا السبت ميرنا رفعت وهنا الديب وسيلعبا سويا وجها لوجه بينما تلتقى فى المباراة الاخرى لاعبتنا ماريا شارل مع الرومانية بريانا سزابو لتضمن مصر بذلك مكانا لها فى نهائى الناشئات المقرر اقامته بعد غد الاحد .

فيما تأهل لاعبنا هادى الكردى المصنف الاول الى الدور ذاته فى منافسات فردى الناشئين وسيلاقى التشيكى ادم دودا بينما يلعب فى المباراة الاخرى الروسى سافيلى ايفانوف مع الماليزى كريستيان اندرى .

وفى منافسات الزوجى يلتقى غدا فى نهائى الناشئين الثنائى المصرى احمد امين وعلى متولى مع الثنائى المصرى الانجليزى ادم ابراهيم وزاش ستيفنس بينما يلعب فى نهائى الناشئات الثنائى المصرى حبيبة العنانى وفريدة موسى مع الثنائى الروسى الرومانى ارينا اريفولينا وبريانا سزابو.

ومن جانبه اكد مدير نادى السليمانية الرياضى ومدير البطولة رامى شحاته ان المنافسات جاءت قوية للغاية بين جميع اللاعبين وشهدت ندية واضحة للغاية مما كان يصعب معه التكهن بفوز لاعب او اخر .

قال رامى شحاته ان البطولة كانت فرصة جيدة للغاية لمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات مصر الصاعدين والذين يمثلون مستقبل التنس المصرى حيث توفر لهم احتكاك قوى مع مدارس مختلفة فى اللعبة البيضاء وذلك فى مشوارهم نحو دخول عالم احتراف التنس فى القريب .